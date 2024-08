Haben die Philippinen absichtlich eine Schiffskollision provoziert? Das behauptet zumindest China. Demnach sind am Sonntag ein philippinisches und ein chinesisches Schiff im Südchinesischen Meer zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich in der Nähe des Sabina-Riffs ereignet.

China spricht von einer bewussten Provokation. Demnach sei dasselbe Schiff kurz nach der Kollision erneut in die Gewässer in der Nähe des Second Thomas Reef eingedrungen. „Die Philippinen haben wiederholt provoziert und Unruhe gestiftet und die temporären Vereinbarungen zwischen China und den Philippinen verletzt“, sagte der Sprecher der chinesischen Küstenwache, Gan Yu. Die philippinische Regierung erklärte, das chinesische Schiff habe unrechtmäßige und aggressive Manöver vorgenommen. Dabei sei es zur Kollision gekommen.

Immer öfter kommt es zu gegenseitigen Beschuldigungen © AFP / Ted Aljibe

Die Spannungen zwischen den Staaten sind nicht neu. Bereits im Juli hatten die beiden Länder ein Abkommen geschlossen, nachdem es wiederholt zu Zwischenfällen am Second Thomas Reef gekommen war. Zuvor hatte China Hilfsbemühungen für ein absichtlich auf Grund gelaufenes philippinisches Marineschiff blockiert.