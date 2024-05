Wir stolpern in den zweiten Raum, in dem sich das friedliche Europa darbietet. Ein beruhigendes Gemälde von Caspar David Friedrich, mit Hintergründigkeit. Natur und Kultur, Mensch und Kosmos in Harmonie. Eine Installation thematisiert die vielen offenen Grenzen innerhalb des Kontinents. Leise erklingt die Ode an die Freude. Europa hegt kaum zwischenstaatliche Hassgefühle oder Verdächtigungen. Der Kontinent hat sich weitgehend herausgearbeitet aus der Atmosphäre historisch üblicher Gewaltsamkeiten.