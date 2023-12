Sie haben am 8. November 2022 auf Ihrer unter www.kleinezeitunq.at erreichbaren Website in einem Artikel mit der Überschrift „WKStA ortet Schmiergeld, Chorherr, Tojner und Co. bekennen sich nicht schuldig“ berichtet, dass die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) eine Anklage eingebracht habe. Sie werfe einem „ehemaligen Wiener Gemeinderat, Stadtplanungssprecher der Wiener Grünen und stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinderatsausschusses für Wohnen und Wohnbau“ wie auch prominenten Unternehmern Amtsmissbrauch und Bestechung vor. Der Vorwurf der WKStA lautet, dass die Beschuldigten den früheren Gemeinderat mit Spenden an dessen Verein geschmiert hätten, um ihre Immoilienprojekte zu erhalten. Einer der Angeklagten sei Mag. Wilhelm Hemetsberger. Mag. Wilhelm Hemetsberger wurde von dieser Anklage mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 23. Jänner 2023 freigesprochen. Dieses Urteil ist rechtskräftig.