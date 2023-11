„Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will“, dichtete der deutsche Lyriker Georg Herwegh 1853 zur Gründung des „Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins“, aus dem später die SPD hervorging. Der revolutionäre Text zeitweise verboten, schwappte auch nach Österreich. In den letzten Jahrzehnten freilich kam diesem alten Kampflied kaum Bedeutung zu, gestreikt wurde sehr wenig. Das der Arbeiterkammer nahe stehende Momentum-Institut rechnet vor: „In den letzten 30 Jahren wurde in Österreich durchschnittlich nur jedes 4. Jahr länger als einen Tag gestreikt. Innerhalb der letzten zehn Jahre gab es jährlich im Schnitt nur einen Streiktrag pro tausend Beschäftigte.“ Im Vergleich dazu: Kanada weist im jährlichen Durchschnitt zwischen 2012 und 2021 immerhin 78 Streiktage pro tausend Beschäftigte auf, die USA 86. Belgien und Frankreich liegen europaweit im Spitzenfeld.