Polizisten haben am Freitag in einer Wohnung in Wien-Neubau unter dem Bett einer Wohnung in Wien-Neubau eine Leiche gefunden. Der Leichnam wurde laut einer Aussendung der Polizei in den Nachmittagsstunden obduziert. Aufgrund der postmortalen Veränderung konnte aber keine Todesursache ermittelt werden.

Demnach konnte auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Tod durch Fremdverschulden herbeigeführt worden sein könnte. Anzeichen einer Gewalteinwirkung durch einen stumpfen oder scharfen Gegenstand stellte die Gerichtsmedizin allerdings nicht fest.

Die Wohnung wurde kriminaltechnisch untersucht. Eine Auswertung etwaiger Spuren soll Klarheit bringen. Es besteht die Vermutung, dass es sich bei der Verstorbenen um die 83-jährige Bewohnerin der Wohnung handelt. Alarmiert wurde die Polizei von Anrainern wegen des unangenehmen Geruches.