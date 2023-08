Bei dem verunglückten Piloten soll es sich um einen Deutschen handeln. Augenzeugen zufolge stürzte der Flieger senkrecht ab und schlug in den Boden ein. Ermittlungen zur Ursache laufen.

Pilot bei Segelflieger-Absturz in Tirol tödlich verunglückt

Am Flugplatz in Höfen im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) ist Freitagnachmittag ein Segelflieger offenbar kurz nach dem sogenannten Windenstart aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an Ort und Stelle.

Gleich beim Windenstart dürfte es zu einem Problem gekommen sein. Der Flieger stürzte daraufhin senkrecht ab und schlug in den Boden ein, berichtet die "Tiroler Tageszeitung".

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist derzeit vor Ort. Bereits vor dem Unfall gestartete Segelflieger kehren zurück. Starts sind keine mehr möglich.

Die Flugunfallkommission wurde eingeschaltet, um den Vorfall zu untersuchen. Es war bereits der dritte Vorfall in Höfen. "Über das Wochenende wird der Flugplatz gesperrt und die Lage vor Ort evaluiert", sagte Klaus Hohenauer von der Luftfahrtbehörde des Landes Tirol zur "Tiroler Tageszeitung". Am Montag nimmt er dann an einem Treffen mit der Bezirkshauptmannschaft und dem Verein, der den Flugplatz betreibt, teil. Dort sollen weitere Maßnahmen diskutiert werden.

Die genaue Identität des Opfers war vorerst unklar. Es soll sich um einen Mann aus Deutschland handeln. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache waren im Gange.