Manchmal will ihr Mann sie aus der gemeinsamen Wohnung schmeißen, erzählt Christa Kapl. "Er weiß dann zwar, dass er mit der Christl verheiratet ist, aber in dem Moment bin das halt nicht ich", sagt die 67-jährige Linzerin. Seit zehn Jahren hat ihr Mann Helmut Demenz. Vor 44 Jahren war die Hochzeit, dass sie ihren Helmut pflegt, ist für Christa Kapl selbstverständlich. Jemanden anderen würde er gar nicht an sich ranlassen, ist sie überzeugt. "Er kann wie ein kleines Kind sein." Morgens wäscht sie ihn, zieht ihn an, begleitet ihn durch den Tag. "Für mich bleibt keine Zeit. Ich kann keine Nacht durchschlafen."

Letzten November hat ein Brief Christa Kapl hoffen lassen. Die Pflegereform versprach ein besseres Pflegegeld. Der Erschwerniszuschlag, der von der Pensionsversicherung (PVA) gewährt wird, soll mit 2023 automatisch von 25 Stunden auf 45 Stunden springen. Doch damit sind Zusatzkriterien für die höheren Pflegestufen gekommen. Die bei den Kapls nicht erfüllt sind, wird ihnen im März mitgeteilt. "Das wurde einfach vom Schreibtisch aus beurteilt", sagt Kapl.

Christa und Helmut Kapl: Sie kümmert sich um ihn, er erkennt sie nicht immer © KK

"Reihe von Beschwerden"

Kein Einzelfall, so die Volksanwaltschaft. Aktuell befinden sich dort "eine Reihe von Beschwerden", weil die Pflegegeld-Einstufung zu niedrig erfolgt sei, weiß Heidi Pacher. Die Gutachter, die einstufen – mal Neurologen, mal Hausärzte –, seien nicht ausreichend geschult, würden nicht genau hinschauen. "Die Situation hat sich teils verschlechtert", betont Claudia Knopper von der steirischen Alzheimerhilfe. Hannelore Pichler von der Selbsthilfe Klagenfurt spricht von einem "Hürdenlauf für Betroffene und Angehörige". Karin Laschalt von der MAS Alzheimerhilfe warnt: "Zu wenig Pflegegeld heißt, dass sich Betroffene den Rollstuhl oder die 24-Stunden-Hilfe nicht leisten können."

Bei den Ländern zeigt man sich bemüht und verweist auf den Bund. Die PVA gibt an, dass ihre Gutachter zertifiziert seien, man handle nach Vorgaben des Gesundheitsministeriums. Dort spricht man von einer verbesserten Situation und von diplomierten Pflegekräften, die bald die Erstbegutachtung zur Einstufung übernehmen.

Davon erhofft sich die Volksanwaltschaft viel. Sie fordert aber, dass das gesamte Einstufungssystem überdacht wird. "Man muss jetzt handeln, die Menschen werden immer älter, mehr und mehr sind von Demenz betroffen", sagt Pacher. Derzeit sind es in Österreich etwa 130.000 Menschen.

Vor Fernsehsendung hochgestuft

Christa Kapl musste sich das Pflegegeld für ihren Mann erkämpfen. Mit der Volksanwaltschaft und MAS gelangte sie zur ORF-Sendung "Bürgeranwalt". Kurz bevor diese erschien, lenkte die PVA ein, schickte eine Gutachterin. Helmut Kapl wurde von Pflegestufe 4 auf Pflegestufe 6 hochgestuft. Christa Kapl wünscht sich: "Zumindest Gerechtigkeit. Wir sind als Angehörige sowieso so gefordert."