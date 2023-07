Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Samstag bei Steinbach am Attersee im Weißenbachtal Richtung Bad Ischl bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er prallte mit seinem Motorrad gegen einen Pkw, den er überholen wollte. Der Pkw wollte nach links auf eine Schotterstraße einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Für den 25-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.