Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde Samstagvormittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. In einem Kreuzungsbereich der B5 krachte das Motorrad laut der Feuerwehr Waidhofen/Thaya in die linke Fahrzeugseite eines Pkw. Dabei wurde der Lenker des Motorrades zu Boden geschleudert. Er wurde mit einem

Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Sein

Fahrzeug wurde abtransportiert.

Der Pkw war noch fahrbereit. Er wurde in der Nähe des Unfallortes gesichert abgestellt. Die Bundesstraße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.