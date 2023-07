Ein Mann hat am Sonntag seine Katze sowie mehrere Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung im 22. Stock eines Mehrparteienhauses in Wien-Brigittenau geworfen. Alarmierte Polizeibeamte fanden das verendete Tier vor dem Haus. Der Österreicher wurde letztlich ins Spital gebracht, teilte die LPD Wien mit.

Die Beamten wurden verständigt, weil ein Mann mehrere Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung im 22. Stock geworfen haben soll. Auch von einer Langwaffe war die Rede. Beim Eintreffen der Polizei warf der 40-Jährige sogar einen Heimtrainer aus dem Fenster. Auf der Wiese lagen Blumenvasen, Bücher – sowie die verendete Katze.

Die Beamten eilten zur Wohnung, die sie zwangsweise öffneten, weil der Mieter auf mehrmaliges Klopfen nicht reagiert hatte. Bei der Festnahme, gegen die sich der Österreicher wehrte, zogen sich sowohl ein Polizist als auch der Tatverdächtige Verletzungen zu.

Widerstand

Der Mann wurde an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Nach der Behandlung im Spital wurde der Festgenommene in eine Polizeiinspektion gebracht, wo er erneut zu toben begann. Daraufhin brachten ihn die Beamte gemäß Unterbringungsgesetz wieder in ein Spital.

Der Wiener wurde wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie der Tierquälerei angezeigt. Eine angebliche Langwaffe entpuppte sich als Spielzeugwaffe.