Gedrängel am Bahnsteig, volle Plätze in Railjet und Co: Heuer fahren in Österreich so viele Menschen mit dem Zug wie noch nie. Die Fahrgastzahlen liegen laut den ÖBB bisher um 20 Prozent über dem Rekordjahr 2019. Stellt sich die Frage: Wie gut sind die Bundesbahnen dafür gerüstet?