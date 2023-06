Es ist einer dieser Fälle, der sich tief in unser Gedächtnis eingraben wird: Eine Mutter (32) soll ihren Sohn (12) in die Hundebox gesperrt, ihn gefesselt, geknebelt, monatelang gequält haben. Anfang der Woche hat das der "Kurier" aufdeckt. Eine 40-Jährige aus dem Umfeld der Mutter wird verdächtigt, zur Tat beigetragen zu haben. Laut Medienberichten soll die jüngere Frau eine „sadistische Persönlichkeit“ haben und der älteren Frau "hörig" gewesen sein. Es laufen Ermittlungen wegen eines möglichen Kultes, auch wenn es bisher noch keine Hinweise dahingehend gibt, so Polizei und Staatsanwaltschaft.