In Schwaz, in Tirol, sind am Sonntag acht Gänsesägerküken mit ihrer Mama aus dem Glockenturm der Stadtpfarrkirche aus insgesamt 50 Metern Höhe gesprungen. Der Grund: Die Familie ist nach der Brutzeit aus dem Turm ausgezogen. Es war heuer zum fünften Mal, dass Gänsesäger in dem frei stehenden Glockenturm bei der Schwazer Pfarrkirche gebrütet haben.

Um den Auszug nicht zu versäumen, wechselten sich die Tierfreunde tagsüber ab, wie Christopher Walder vom WWF gegenüber dem ORF erklärt. Heuer sei das Problem gewesen, dass das Nest erst sehr spät entdeckt wurde. Man wusste daher nicht, wann die Brutzeit zu Ende ist. Die dauert in der Regel zwischen 28 und 29 Tagen. Bei der Gänsesägerkükenfamilie war es nach 22 Tagen so weit.

Die Küken stürzten sich furchtlos von dem Turm und konnten den Sprung unverletzt überstehen. Im Anschluss sei die Familie gemütlich durch die Stadt Richtung Inn spaziert, wie ein Video einer Passantin zeigt. Polizisten hätten sogar die Bundesstraße abgesperrt, um den Gänsesägern das sichere Überqueren zu ermöglichen. Zehn Minuten nachdem sie das Nest im Turm verlassen hatte, erreichte die Mutter mit ihren acht Küken den Inn.