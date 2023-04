Karfreitag – ein gesellschaftlicher Wert unter seinem politisch gehandelten Wert

Auch in meiner Karfreitagspredigt sehe ich nicht von einer eminenten Bedeutung des Karfreitags im Diskurs unserer verstörten und verunsicherten Gesellschaft ab.

Die Debatte um den Karfreitag verändert sich nämlich. Zusehends wird es darum gehen, den Menschen unserer Gesellschaft ein neues Bewusstsein zu vermitteln. Diversität in religiöser und ideologischer Hinsicht muss politisch nicht nur geduldet, sondern auch verantwortungsvoll gestaltet werden. Feiertage sind das eine, aber die allgemeine Haltung zu Minderheiten das andere. Beide Themen sind im tagespolitischen Kontext bedenklich besetzt.

Wir werden als evangelische Christinnen und Christen nicht lockerlassen, diese Aspekte immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Und wir werden die Erwartung an eine, gesamt gesehen, tragfähige Lösung auch für die Feiertagsgestaltung aufrechterhalten.

Denn: Evangelische Stimmen sind in unserem Land ebenso wichtig wie jüdische, muslimische, orthodoxe, agnostische oder atheistische Stimmen.

Mit allen Verantwortlichen sollten wir uns an einen runden Tisch setzen und Themen wie Feiertagsregelung und den öffentlichen Diskurs mit und über religiöse oder nicht religiöse Lebenshaltungen erörtern.

Am Karfreitag denken wir an die Ohnmacht, die Verlogenheit und das Schwinden von Hoffnung in dieser Welt. Alle Schuld und Leistungsgerechtigkeit kommt an ihr Ende und muss überwunden werden – auch hier und heute. Die Hoffnung auf ein menschliches und faires Miteinander aller Gruppen ist begründet in Jesu Gemeinschaft, die nach ihrem vermeintlichen Ende einen überwältigenden Neubeginn erfahren hat.