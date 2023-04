Auf einer Baustelle in der Erlaaer Straße in Wien ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen ein 35- und ein 65-jähriger Mann aus einem Arbeitskorb gestürzt sein, wie ORF Wien berichtet.

Der Korb fiel zu Boden, so die Polizei. Die beiden Arbeiter seien von dem Korb getroffen worden. Die Berufsrettung Wien und das Grüne Kreuz versuchten gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Wien, die Männer zu reanimieren, jedoch blieben die Versuche aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolglos.