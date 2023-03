Zwei Tschechen sind Samstagnachmittag per Hubschrauber des Innenministeriums von der Rax gerettet worden. Das Duo im Alter von 31 und 35 Jahren konnte am Preinerwandsteig aufgrund der noch winterlichen Bedingungen weder vor noch zurück und verständigte die Einsatzkräfte. Der Mann und die Frau wurden unverletzt per Tau geborgen, berichtete die Bergrettung Reichenau (Bezirk Neunkirchen) per Aussendung.

In der Nacht wurde zudem ein Mann vom Schneeberg in Sicherheit gebracht. Der 40-Jährige hatte sich laut Aussendung beim Abstieg von der Stadelwandhütte verirrt und gegen 20.30 Uhr den Notruf gewählt. Anhand der übermittelten Koordinaten konnte der Niederösterreicher um kurz vor Mitternacht unverletzt gefunden und ins Tal begleitet werden, teilte die Bergrettung am Sonntag mit.