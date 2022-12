Eine 29-jährige Snowboarderin aus Deutschland stieß am Mittwochnachmittag am Horberg bei Schwendau im Tiroler Zillertal mit einer offenbar entgegenkommenden Pistenraupe zusammen und wurde dabei tödlich verletzt. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen, denen sie noch an Ort und Stelle erlag, sagte eine Polizeisprecherin zur Austria Presse Agentur. Der genauere Hergang des tragischen Unfalls war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Laut den Mayrhofner Bergbahnen wurde der Begleiter der jungen Frau von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der Zusammenstoß hatte sich gegen 14.45 Uhr im oberen Bereich der Piste 11 (Gerent) ereignet.