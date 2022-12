Eine 29-Jährige wurde am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verbrechens des Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil der Geschworenen fiel einstimmig aus. Der Frau war vorgeworfen worden, im November 2021 in Neustift im Stubaital ihren Vater mit einem Küchenmesser attackiert und ihm zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt zu haben, an deren Folgen der 57-Jährige schließlich verstarb.

Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Als mildernd für das Strafmaß nannte Richterin Helga Moser, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt "eingeschränkt" gewesen sei, sowie ihre bisherige Unbescholtenheit. Als erschwerend sah sie hingegen das Tatgeschehen selbst an, das mit einem "außergewöhnlich hohem Maß an Gewalt" durchgeführt worden sei. Auch dass das die Tat in den "eigenen vier Wänden" des Vaters erfolgt sei, also an einem Ort an dem sich dieser an sich sicher fühlen könnte, benannte sie als Erschwernisgrund.

Tat vor Gericht gestanden

Vor Gericht hatte die Angeklagte zuvor die Tat gestanden. Sie habe "zugestochen und ihn getötet", sagte die Einheimische. Der Vater sei bei ihrem Besuch in seiner Wohnung "betrunken gewesen und immer aggressiver geworden", gab sie an. "Zuvor habe ich ihn mit verschiedenen Dingen im Gespräch, etwa seiner Alkoholsucht, konfrontiert und er wurde immer bösartiger". Sie habe schließlich "Angst gehabt", sei "immer wütender geworden" und schließlich "explodiert". An den genauen Tathergang im Anschluss habe sie aber "keiner Erinnerung", auch nicht wie das Messer in ihre Hand gekommen sei.

Auf diese Erinnerungslücken wies auch im Vorfeld bereits die Verteidigerin hin: "Die Angeklagte wird aussagen, woran sie sich erinnern kann." Klar sei jedenfalls, dass sie die Tat in einem "irrsinnigen Erregungszustand" begangen habe. "Ein Gefühlssturm hat sie beherrscht", erklärte die Verteidigerin. Direkt nach der Tat sei die Angeklagte dann "psychisch zusammengebrochen".

Diesen Ausnahmezustand im Affekt gestand auch der Staatsanwalt der Angeklagten zu. "Sie hat aber zu jedem Zeitpunkt gewusst, dass sie ein Unrecht begeht", so der öffentliche Ankläger. Die Frau sei zwar womöglich "in der Steuerung der Tat eingeschränkt gewesen", insgesamt aber zweifellos "schuldfähig". Daran schloss auch Richterin Helga Moser an, die danach fragte, ob sie gewusste habe, dass ihr Vater aufgrund der Messerattacke sterben könnte, was die Angeklagte mit einem "Ja" beantwortete.

"Normaler" Zustand oder Ausnahmezustand?

Die einvernommenen Zeugen attestierten der Angeklagten einen "normalen Zustand" am Tag der Tat. Beim vorangegangenen Mittagessen sei "nichts bemerkbar" gewesen, sagte etwa die Mutter der Angeklagten: "Ich hatte einen guten Eindruck von meiner Tochter." Auch ihr Ex-Freund beschrieb sie beim gemeinsamen Essen mit der Mutter als "normal" und "wie immer".

Über den genauen Zustand der 29-Jährigen zum Tatzeitpunkt gab schließlich die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner in ihrem Gutachten Auskunft. Die Angeklagte sei ob der Trennung von Vater und Mutter und ihrem Wunsch, wieder ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater aufzubauen, zwar von dieser fixen Idee getrieben, aber zum Zeitpunkt der Tötung zurechnungsfähig gewesen.

Gerichtsmediziner Walter Rabl sprach schließlich von einem Tatgeschehen mit "massiver Wucht". "Zum Tode des Vater haben letzten Endes eine Kombination aus starkem Blutverlust und Luftembolie geführt". Letztere sei vor allem deshalb eingetreten, weil die "Halsvenen eröffnet waren". Die Halsverletzungen seien schließlich auch die "tödlichen Verletzungen" gewesen, so Rabl.

In seinem Schlussplädoyer plädierte der öffentliche Ankläger abermals auf schuldig im Sinne der Anklage: "Es hat sich bei der Tat um ein Gemetzel gehandelt, nicht um einen einzelnen Messerstich". Die Vorgeschichte mit den innerfamiliären Streitereien liege mit dem Jahr 2018 zudem schon etwas zurück. Es gebe somit aus seiner Sicht "keinen Spielraum", was die richtige Rechtssprechung betreffe.

Selbst die Polizei verständigt

Dem widersprach die Verteidigerin der Angeklagten: "Mit dieser Familienvorgeschichte muss man absolut von Mord im Affekt ausgehen". Der Vater habe die Familie regelrecht drangsaliert und habe mehrere gefährliche Drohungen gegen diese ausgesprochen.

Die Tatverdächtige hatte nach den Messerattacken im November selbst die Einsatzkräfte verständigt. Sie sagte am Telefon, dass "etwas Schlimmes passiert ist". Die 29-Jährige erlitt selbst Schnittverletzungen an den Händen.