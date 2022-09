Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine 72 Jahre alte Frau gestorben. Die Berufsfeuerwehr wurde laut Sprecher Lukas Schauer gegen 4.00 Uhr alarmiert, da eine Nachbarin Brandgeruch in der Wohnhausanlage wahrgenommen hatte.

Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt in die betroffene Wohnung in der Franz-Koci-Straße verschafft hatten, wurde das Feuer mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekämpft, das Stiegenhaus mittels Druckbelüftung rauchfrei gemacht. Die Mieterin wurde schließlich leblos in der Wohnung aufgefunden. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, hat die Ermittlungen übernommen, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr rückte mit 29 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus, die Einsatzdauer belief sich auf rund zwei Stunden.