Ein 27-Jähriger ist Sonntagnachmittag mit 190 km/h durch Wels gerast - in einer 70er-Zone und mit einer Zehnjährigen am Rücksitz. Der Vater des Kindes saß am Beifahrersitz.

Eine Zivilstreife hielt den Raser an, als er bei einer roten Ampel stehen blieb. Er wird angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.