Starkregen, Hagel und Gewitter halten die Feuerwehren im Land derzeit auf Trab. Am morgigen Feiertag beruhigt sich das Wetter und bringt ein frühlingshaftes bis frühsommerliches langes Wochenende. Donnerstag und Freitag werden warm, am Samstag und Sonntag stellen sich dann Temperaturen im rund um den langjährigen Schnitt ein, sagt Michele Salmi von der Unwetterzentrale des Wetterdiensts Ubimet. Der Wetterdienst Kachelmannwetter sieht für die Obere Adria eine ähnliche Entwicklung. Hitze am Donnerstag und Freitag, gemäßigtere Temperaturen am Samstag und Sonntag.