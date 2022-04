Die Zugverbindung von österreichischen Zügen Richtung Deutschland wird bis Mitte Mai eingeschränkt. Grund dafür sind kurzfristige Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Heute Freitag informierten die ÖBB in einer dringenden Verkehrsmeldung über die geplanten Zugausfälle, Einschränkungen und Ersatzlinien.

Betroffene Zugverbindungen:

EC 218 von Graz Hbf nach Frankfurt(Main) Hbf mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 05.45 Uhr in Graz Hbf endet von 25.04. bis 19.05. in Salzburg Hbf.

Die nächste Anschlussmöglichkeit Richtung Frankfurt am Main Hbf bzw. Erfurt Hbf ist der RJX 262 (ab 11.00 Uhr Salzburg Hbf, an 12.30 Uhr München Hbf).

Reisende ab Salzburg Hbf Richtung Frankfurt am Main Hbf können auf den Ersatzzug EC 1098 mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 09.36 Uhr ausweichen.

EC 114 von Klagenfurt Hbf nach Dortmund Hbf mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 08.42 Uhr in Klagenfurt Hbf endet von 25.04. bis 19.05. in Salzburg Hbf.

Die nächste Anschlussmöglichkeit Richtung München Hbf ist der RJX 60 (ab 13.00 Uhr Salzburg Hbf, an 14.35 Uhr München Hbf)

Reisende ab Salzburg Hbf Richtung Dortmund Hbf können auf den Ersatzzug EC 1194 mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 11.36 Uhr ausweichen.

EC 216 von Graz Hbf nach Saarbrücken Hbf mit der planmäßigen Ankunftszeit um 11.45 in Graz Hbf endet von 25.04. bis 19.05. in Salzburg Hbf.

Die nächste Anschlussmöglichkeit Richtung München Hbf ist der RJX 64 (ab 17.00 Uhr Salzburg Hbf, an 18.30 Uhr München Hbf)

Reisende ab Salzburg Hbf Richtung München Hbf können auf den Ersatzzug EC 1096 mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 15.36 Uhr ausweichen.

IC 1290 von Salzburg Hbf nach Frankfurt (Main) Hbf fährt von 25.04. bis 20.05. von Salzburg Hbf geändert um 07.36 Uhr statt um 08.00 Uhr ab.



IC 1296 von Salzburg Hbf nach Frankfurt (Main) Hbf fährt von 25.04. bis 20.05. geändert von Freilassing anstatt von Salzburg Hbf zur geplanten Abfahrtszeit um 05.43 Uhr ab.



Reisende von Salzburg Hbf haben die Möglichkeit, auf den IC 1298 Richtung Karlsruhe Hbf auszuweichen (ab 06.42 Uhr Salzburg Hbf, an 08.30 Uhr München Hbf).