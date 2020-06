Kleine Zeitung +

Österreich im Spitzenfeld Frauenmorde haben seit 2014 dramatisch zugenommen

Nach dem Doppelmord in Kärnten werden Gewalttaten an Frauen einmal mehr in den Fokus gerückt. Seit 2014 haben sich die Frauenmorde hierzulande verdoppelt. Österreich europaweit im Spitzenfeld bei Gewalt an Frauen.