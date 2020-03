Aber verstärkte Reinigung der Fahrzeuge eingeleitet. Limitierter Zugang in Waggons wäre nicht praktikabel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Das Coronavirus bzw. die jüngsten Maßnahmen der Regierung haben bis auf weiteres keinerlei Auswirkungen auf den Fahrgastbetrieb der Wiener Linien. Das sagte ein Sprecher am Dienstagnachmittag auf APA-Nachfrage. Man sei mit dem medizinischen Krisenstab der Stadt in engem Kontakt. Die Experten seien der Meinung, dass derzeit keine spezifischen Schritte gesetzt werden müssten.

In den U-Bahn-Zügen, Bussen und Straßenbahnen sei aber die Reinigung insbesondere von Haltestangen und Halteschlaufen schon vor längerer Zeit verstärkt worden, betonte der Sprecher. Außerdem öffnen sich die Türen der U-Bahn-Waggons - bis auf jene der alten Silberpfeile, wo dies nicht möglich ist - automatisch in den Stationen. Menschen müssen also nicht extra auf den Knopf drücken.

Der Sprecher betonte, dass der heute angekündigte Erlass für Absagen von Events mit über 100 Menschen nur Veranstaltungen betreffe: "Die Öffis sind davon nicht umfasst." Nur eine bestimmte Anzahl von Leuten in die Waggons zu lassen, wäre auch überhaupt nicht praktikabel, hieß es.