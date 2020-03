Facebook

Ein schwer alkoholisierter 37-jähriger Mann hat am Sonntagabend im Zuge eines Streits auf dem Europaplatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einem 26-Jährigen mehrmals mit einem Messer in den Arm gestochen. Beim Eintreffen von Polizeibeamten wies auch er selbst aus bisher unbekannter Ursache Schnittverletzungen auf, berichtete die Polizei am Montag. Beide Männer wurden verletzt in Spitäler gebracht.

Zeugen alarmierten die Polizei, als sie die beiden Kontrahenten in der Nähe des Westbahnhofs blutend auffanden. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist unklar. Der 37-Jährige konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung noch nicht befragt werden. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wäre es möglich, dass sich der rumänische Staatsbürger seine Schnittverletzungen selbst zugefügt hatte.

Der 26-jährige slowakische Staatsbürger dürfte laut Zeugenaussagen gemeinsam mit einem unbekanntem Dritten im Anschluss an die gewalttätige Auseinandersetzung die Umhängetasche des Betrunkenen gestohlen haben. Er wurde wegen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt. Der 37-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung festgenommen.