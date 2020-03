Tirol 17-jähriger Skifahrer stürzte 20 Meter in Bachbett ab

Facebook

Ein 17-jähriger Skifahrer ist am Freitagnachmittag in Höfen (Bez. Reutte) rund 20 Meter in ein Bachbett abgestürzt und von einem Schneebrett teilverschüttet worden. Sein Begleiter konnte ihn aber sofort befreien, informierte die Polizei. Die beiden Männer wurden in weiterer Folge per Tau vom Notarzthubschrauber geborgen. Der 17-jährige Deutsche erlitt eine Unterkühlung.

Das Duo unternahm kurz vor 14.30 Uhr im Bereich des Skigebiets Hahnenkamm eine Variantenabfahrt. Dabei stürzte der 17-Jährige rund 20 Meter über eine Geländekante ab und blieb in dem Bachbett liegen. Gleichzeitig löste sich ein Schneebrett, das den jungen Mann erfasste. Er und sein unverletzter Begleiter wurden ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.