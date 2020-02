Ein Anrufer hatte mit einer Bombe in einer Trafik gedroht. Am Nachmittag konnte Entwarnung gegeben werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Eder

Eine telefonische Drohung hat am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Baden gesorgt. Die Absperrmaßnahmen im Bereich des Josefsplatzes sind am Dienstagnachmittag wieder aufgehoben worden. Ein Anrufer hatte zuvor von einer in einer Trafik platzierten Bombe gesprochen. Die Durchsuchung des entsprechenden Gebäudes mit Sprengstoffspürhunden verlief negativ, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker der APA mit.