Grippewelle Anzahl der Erkrankten in Wien erneut gestiegen

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Die Anzahl der an Grippe erkrankten Wiener ist erneut gestiegen. Derzeit verzeichnet der Meldedienst der Stadt rund 13.900 betroffene Personen (Schwankungsbreite plus/minus 1.550), wie aus der am Dienstag aktualisierten Statistik hervorgeht. In der Woche davor waren in der Bundeshauptstadt 12.000 Grippekranke gemeldet.

Nach einem Abschwung rund um die Jahreswende klettert die Zahl der Infizierten in Wien seit Wochen nach oben. Verglichen mit der ersten Kalenderwoche 2020, als 4.200 Fälle gezählt wurden, hat sich die Zahl der Erkrankten inzwischen mehr als verdreifacht.