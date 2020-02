Das Auto, das ohne Kennzeichen war, wurde am Samstag in Braunau aus dem Inn geborgen. Bisher gab es keine Anzeichen dafür, dass sich im Wrack Personen befunden haben.

Aus dem Inn geborgenes Auto bei Braunau in OÖ gibt Rätsel auf © (c) APA/DANIEL SCHARINGER (DANIEL SCHARINGER)

Ein herrenloses Auto, das gestern, Samstag, bei Braunau (OÖ) von der Feuerwehr aus dem Inn geborgen worden ist, gibt der Polizei noch Rätsel auf. Derzeit geht die Exekutive nicht davon aus, dass der Pkw zusammen mit Insassen in den Fluss gestürzt war, wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf APA-Anfrage erklärte. "Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen."

Bisher seien keine Personen als vermisst gemeldet worden, hieß es. Vorerst stand nicht fest, ob der rotfarbene Wagen absichtlich im Inn versenkt worden war. Es befanden sich keine Kennzeichen an dem Pkw.

Polizeilichen Informationen zufolge hatte ein Zeuge Fahrzeugspuren in der Wiese gesehen und die Einsatzkräfte verständigt. Zunächst konnte aber weder eine Straftat noch ein Unfall ausgeschlossen werden.