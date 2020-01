Aktuell gibt es alleine in Wien rund 8.000 Erkrankte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

In der dritten Kalenderwoche hat die Influenzavirusaktivität in ganz Österreich zugenommen. Dies vermeldete das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) am Donnerstag. Beobachtet wurde eine starke Zunahme von Influenza A(H1N1)pdm09-Virusinfektionen, hieß es.

In Wien sind laut der am Dienstag vom Grippemeldedienst der Stadt veröffentlichten Zahlen aktuell 8.000 Personen betroffen, wobei die Schwankungsbreite der Daten bei plus/minus rund 1.000 Fällen liegt. In allen Teilen Europas wird derzeit eine Zunahme der Influenzavirusaktivität registriert.