Niederösterreich Küchenbrand: Fünf Feuerwehren im Einsatz

© einsatzdoku.at/lechner

Am Freitagnachmittag ist es in der Pottschacherstraße im niederösterreichischen Ternitz zu einem Brand in einer Küche gekommen. Fünf Feuerwehren rückten aus - Ternitz Pottschach, Ternitz-St. Johann, Ternitz-Rohrbach, Ternitz-Putzmannsdorf und Schoeller-Bleckmann - und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.