Der 27-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Unfallwrack © einsatzdoku.at/lechner

Ein 27-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Amstetten ums Leben gekommen. Der Niederösterreicher kam gegen 1.00 Uhr mit seinem Auto zwischen Hochkogel und Euratsfeld in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß gegen eine Steinmauer. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, berichtete die Polizei.