Vorarlberg Pensionist stürzte sieben Meter über Flussböschung

Der Pensionist war mit seinem Rollator allein am Oberen Illrain unterwegs gewesen, als der Unfall passierte.

Sujetbild © (c) MAK - Fotolia

Ein 69-jähriger Mann ist am Freitag in Bludenz an der Ill sieben Meter über die Uferböschung der Ill abgestürzt. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde von Feuerwehr und Sanitätern mit einem Kran geborgen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Der Pensionist war mit seinem Rollator allein am Oberen Illrain stadtauswärts unterwegs gewesen. Als er austreten wollte und sich an den Wegrand begab, verlor er das Gleichgewicht und stürzte ab. Der Mann war kurz vor dem Ufer liegen geblieben. Passanten hatten den Sturz beobachtet und sofort Alarm geschlagen.