Braunau Umtrunk endete mit Schlägerei mit sechs Beteiligten

Ein Streit in der Nacht auf Donnerstag zwischen zwei Rumänen eskalierte und endete in einer Rauferei mit einem halben Dutzend Beteiligten.

Sujetbild © Wecihselbraun

Ein Umtrunk eines 23-Jährigen und eines 35-Jährigen hat in der Nacht auf den Stephanitag in der Bezirksstadt Braunau mit einer Schlägerei mit einem halben Dutzend Beteiligten geendet. Das berichtete die Landspolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung.

Die beiden Rumänen geriet beim gemeinsamen Alkoholkonsum in Streit. Daraufhin verließ der 23-Jährige die Wohnung und kam gegen 4.30 Uhr mit zwei Landmännern zurück. Der 35-Jährige trat ihnen mit Unterstützung von zwei ebenfalls rumänischen Bekannten entgegen. Bei der Schlägerei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt. Das Einschreiten der Polizei verhinderte Schlimmeres. Zwei Personen wurden vorübergehend festgenommen.