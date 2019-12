Am 28. Dezember jährt sich der brutale Überfall auf sechs Wiener Ordensbrüder. Doch auch ein Jahr danach gibt die Tat noch immer Rätsel auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großeinsatz nach dem Überfall auf Wiener Kirche © APA/HANS PUNZ

Es war ein Überfall, wie es ihn in dieser Form in Österreich zuvor noch nicht gegeben hat. Der Tatort: die Klosterkirche Maria Immaculata in Strebersdorf (Wien-Floridsdorf). Die Opfer: sechs Ordensbrüder im Alter zwischen 58 und 67 Jahren. Der Tatzeitpunkt: der Nachmittag des Unschuldige-Kinder-Tages unmittelbar nach Weihnachten.