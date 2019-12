Tirol Vermisster Skitourengeher (18) nach Suchaktion geborgen

Weil der junge Mann nicht wie vereinbart am frühen Nachmittag zum Treffpunkt mit seiner 18-jährigen Freundin zurückgekommen war, verständigte die junge Frau die Einsatzkräfte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/ANGELIKA KREINER

Ein 18-jähriger deutscher Skitourengeher ist Montagabend nach einer Suchaktion im Gletscherskigebiet Stubaier Gletscher (Bezirk Innsbruck-Land) geborgen worden. Er brach in der Früh alleine zu einer Skitour am Zuckerhütl auf. Weil er aber nicht wie vereinbart am frühen Nachmittag zum Treffpunkt mit seiner 18-jährigen Freundin zurückgekommen war, verständigte die junge Frau die Einsatzkräfte.

Der 18-Jährige wurde schließlich im Bereich "Eisgrat" unterkühlt aber unversehrt gefunden, teilte die Polizei mit. Bei der Suchaktion waren Alpinpolizei, Bergrettung, Pistenrettung und Angestellte der Gletscherbahnen beteiligt.