Polizisten haben in der Nacht auf Sonntag am Hernalser Gürtel in Wien-Hernals versucht, eine Rauferei unter mehreren Beteiligten zu schlichten. Am Ende sahen sich die Beamten aber selbst Attacken ausgesetzt und nahmen drei Aggressoren fest.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich bemerkten die Polizisten selbst gegen 2.45 Uhr die Auseinandersetzung und versuchten, die Hintergründe zu klären. Dabei attackierte ein 18-Jähriger die Beamten mit Faust- und Ellbogenschlägen, woraufhin sie ihn festnehmen wollten. Das versuchten einige Beteiligte zu verhindern. Nur mit Mühe hätten diese auf Distanz gehalten werden können.

Mit Unterstützung weiterer Polizisten wurde die Festnahme vollzogen. Auch ein 21- und ein 24-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. Ein Beamter beendete vorzeitig den Dienst, er wurde im Oberkörperbereich verletzt.