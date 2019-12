Wiener Innenstadt Bande brauchte Geld: Jugendliche überfallen

Facebook

Ein 16-, ein 17- und ein 19-Jähriger haben in der Nacht auf Sonntag zwei Jugendliche - 15 und 16 Jahre alt - am Börseplatz in der Wiener Innenstadt überfallen. Nach Angaben der Opfer fragten die Räuber gegen 23.15 Uhr zuerst um Zigaretten. Bei der Übergabe der Rauchwaren bedrohten die Täter sie plötzlich und schlugen ihnen mit der Faust in die Gesichter.

Sie raubten Geld im mittleren zweistelligen Bereich. Weit kamen sie mit der geringen Beute nicht. Bei einer Sofortfahndung wurden sie in der Nähe des Tatorts gestellt. Sie gestanden den Überfall, gaben Geld als Motiv an und wurden auf freiem Fuß angezeigt.