Bregenz Zehn Pkw mit dunkelblauer Farbe besprüht

Zehn Autos wurden in Brengenz mit dunkelblauer Farbe besprüht, ein weiteres Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Sujetbild © sg2210 - Fotolia

Elf geparkte Autos sind in der Nacht auf Montag in Bregenz beschädigt worden. Zehn davon wurden mit dunkelblauer Farbe besprüht, ein weiteres Fahrzeug wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, informierte die Polizei. Als möglicher Täter gilt ein Mann, der dabei beobachtet wurde, wie er sich an den Wagen zu schaffen machte. Von ihm fehlt aber jede Spur.

Die beschädigten Pkw standen in der St.-Anna-Straße, in der Achgasse, der Druckergasse und im Straßenabschnitt In-der-Holzbündt. Der Unbekannte wurde in der St. Anna Straße gesehen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bregenz (Tel. 059133-8120) entgegen.