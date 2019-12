In Bad Hofgastein ist es am Samstag zu einem tragischen Unfall gekommen.

Sujetbild © Kanizaj

Ein 25-jähriger Deutscher besuchte am Samstag gemeinsam mit Freunden eine Veranstaltung in Bad Hofgastein. Nach Ende des Events ging die Gruppe noch in ein Lokal in der Nähe ihrer Unterkunft. Am Sonntagmorgen fand einer der Gruppe den 25-Jährigen unterhalb des Balkons auf dem Grundstück der Unterkunft liegend, wie die Pressestelle der Polizei mitteilte. Er war bereits tot.

Der junge Mann dürfte ohne Fremdverschulden vom Balkon aus dem zweiten Stock gestürzt sein. Keiner der Freunde hatte das Unglück bemerkt. Das Kriseninterventionsteam betreute die Gruppe. Der Staatsanwalt ordnete eine gerichtliche Obduktion an.