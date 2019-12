Mitte Dezember erreichen die Temperaturen frühlingshafte Werte bis zu 16 Grad, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.

Sujetbild © Fuchs Jürgen

Die kommende Woche startet im Süden teils regnerisch, im Norden dominieren Föhn in der Höhe und Nebel in den Niederungen. Mitte Dezember erreichen die Temperaturen frühlingshafte Werte bis zu 16 Grad, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.