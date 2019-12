Facebook

Ein alkoholisierter 28-jähriger Ungar ist in der Nacht auf Montag bei einem Unfall mit seinem E-Scooter in Innsbruck schwer verletzt worden. Der Mann verlor laut Polizei in einer Tiefgarageneinfahrt die Herrschaft über das Gefährt, kam zu Sturz und war kurzzeitig bewusstlos. Der Ungar wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.