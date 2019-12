Facebook

Am Samstag ist ein 14-jähriger deutscher Skifahrer in Söll (Bezirk Kufstein) im Skigebiet Hopfgarten aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er fuhr in einer Gruppe auf noch nicht geöffneten und präparierten Pisten in Richtung Skigebiet Hochsöll, als es zu dem Unfall kam. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.