© Feuerwehr Johannesberg/FB

Ein technischer Defekt in der Hackschnitzelförderanlage hat den Großbrand in Leitsberg (Gemeinde Altlengbach) verursacht. Die Polizei teilte am Samstagabend mit, dass keine Hinweise auf fremdes Verschulden vorliegen. Der Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes war am Freitagabend in Brand geraten. Rund 200 Einsatzkräfte von 14 Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt.