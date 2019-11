Auto kam erst im Inneren des Geschäftslokals zum Stillstand. Bereits am Montag war in Gänserndorf ein ähnlicher Unfall passiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) FF Brunn am Gebirge

Eine Pkw-Lenkerin hat Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) die aus Aluminiumteilen und Glas bestehende Fassade einer Tierhandlung durchbrochen.

Das Auto kam daraufhin im Inneren des Geschäftslokals zum Stillstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, teilte die Feuerwehr mit. Nach der Fahrzeugbergung wurde die Außenwand des Gebäudes durch die Helfer provisorisch verschlossen. Dazu wurden zahlreiche Schaltafeln sowie PVC-Folie verwendet.

Foto © (c) FF Brunn am Gebirge

Bereits am Montag war in Gänserndorf ein ähnlicher Unfall passiert: Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Auto in die Filiale eines Einrichtungshauses, zwei Mitarbeiterinnen wurden verletzt.