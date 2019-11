Facebook

In Altenmarkt in der Weinviertler Gemeinde Gaubitsch (Bezirk Mistelbach) ist am Wochenende ein Treiber bei der Jagd angeschossen worden. "Christophorus 9" flog den 29-Jährigen ins Landesklinikum Mistelbach, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der Schütze wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Laut Polizei dürfte ein 20-Jähriger am Samstagnachmittag mit einer Schrotflinte auf einen Feldhasen geschossen haben. Getroffen wurde jedoch der 29-Jährige, der Teil der Treiberkette war.