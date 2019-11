Ein 72-Jähriger hatte selbst gebastelte Kennzeichen aus Pappkarton an seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Wagen montiert.

Die Polizei hat am Donnerstag in Koppl (Flachgau) erneut einen Autofahrer erwischt, der seit neun Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Der 72-Jährige hatte selbst gebastelte Kennzeichen aus Pappkarton an seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Wagen montiert. Er wurde auf der B158 gestoppt. Der laut Polizei unbelehrbare Mann musste seinen Autoschlüssel abgeben und zu Fuß nach Hause gehen.