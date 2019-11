Beim Zuschneiden von Spanplatten kam es am Montag in einer Holzverarbeitungsfirma in Stumm zu einem schweren Arbeitesunfall.

Sujetbild © fotolia

Ein 54-Jähriger ist Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einer Holzverarbeitungsfirma in Stumm im Tiroler Zillertal schwer verletzt worden. Der Mann geriet laut Polizei beim Zuschneiden von Spanplatten mit der linken Hand in die laufende Kreissäge. Nach der ärztlichen Versorgung an Ort und Stelle wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.