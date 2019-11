Verzögerungen im Frühverkehr Lkw-Brand auf A21 im Bezirk Mödling sorgte für Stau

Facebook

Sujetbild © (c) MAK - Fotolia

Ein in Flammen stehender Lkw hat Donnerstagfrüh auf der Wiener Außenringautobahn (A21) im Bezirk Mödling Richtung Steinhäusl einen Stau verursacht. Gegen 6.15 Uhr war der Lastwagen zwischen Brunn am Gebirge und Gießbübl aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten. Nach einer Sperre wurde gegen 7.00 Uhr ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung.

Der Stau reichte bis über den Knoten Vösendorf auf die Südautobahn (A2) zurück. Im Frühverkehr musste mit Verzögerungen gerechnet werden.