Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Ein 14-jähriger Schüler ist am Montagnachmittag in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) beim Überqueren einer Straße auf dem Schutzweg von einem Pkw erfasst worden. Der Bub wurde zu Boden geschleudert und verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Der Schüler wurde mit der Rettung in die Unfallambulanz Frauenkirchen gebracht. Ein Alkotest bei dem 73-jährigen Fahrer des Pkw verlief negativ.